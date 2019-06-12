Самую дорогую картину в мире нашли на яхте наследного принца Саудовской Аравии, - СМИ

Самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» Леонардо да Винчи обнаружена на яхте «Serene» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Artnet.com».

По состоянию на 26 мая, яхта принца находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники Лувра и филиала музея в Абу-Даби заявляли, что не могут найти картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». В 2017 году картину продали на аукционе за $450,3 миллионов, и в сентябре 2018 года ее должны были выставить в ОАЭ, однако выставку внезапно отменили. Изначально имя покупателя не разглашалось, однако газета «The New York Times» сообщала, что картину купил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Картина «Спаситель мира» написана примерно в 1500 году. Долгое время она считалась утраченной и впервые была выставлена на аукцион в 1958 году. Некоторые исследователи считают, что да Винчи, возможно, писал картину не один, а вместе с ассистентом Бернардино Луини.