В Чехии выиграли лотерейный джек-пот в 55 миллионов евро – имя победителя пока неизвестно

В Чехии счастливчик, пока остающийся неизвестным, сорвал джек-пот европейской лотереи Eurojackpot.

Об этом сообщает «Укринформ».

Сумма выигрыша составила 1 миллиард 411 миллионов 860,5 крон (около €55 млн). Теперь у победителя лотереи есть целый год, чтобы заявить о себе и получить деньги. Причем ему выплатят всю сумму – в Чехии выигрыши с азартных игр налогом не облагаются, хотя власти планируют это изменить,

Этот выигрыш стал вторым по размеру в истории Чехии. В 2015 году житель города Пардубице стал богаче на 2,466 млрд крон. Успех ему также принесла лотерея Eurojackpot. По действовавшему тогда закону победитель должен был заявить о себе в течение 35 дней с момента объявления результатов. Он вышел на связь с организаторами только спустя 26 дней. Свою неторопливость счастливчик объяснил желанием охладить интерес со стороны СМИ, чтобы они не нарушили его анонимность.

Напомним, что ранее австралиец дважды за день сорвал джек-пот в размере $16,2 миллиона.