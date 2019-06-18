«Хватит так нагло пилить бабки!» - мэрия Москвы потратила $500 тысяч на турнир по киберспорту, на который почти никто не пришел

В Москве 15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Мероприятие полностью провалилось – судя по официальной трансляции, трибуны были практически пустые. И у самого стрима спустя сутки набралось лишь чуть больше 300 просмотров.

Об этом сообщает «Медуза».

Еще до начала турнира стало известно, что из международного он стал сугубо российским, и незадолго до начала участникам из других стран объявили, что приехать они могут, а вот выступить – нет. Изменилась и сумма приза: изначально объявляли о призовом фонде в миллион рублей, но за четыре дня до мероприятия на пресс-конференции выяснилось, что по правилам разработчика игры, EA, призовой фонд на киберспортивных соревнованиях по FIFA не может составлять больше 2500 долларов. В результате на Moscow Cyber Cup победитель мог рассчитывать только на 80 тысяч рублей.

На организацию Moscow Cyber Cup, судя по сайту госзакупок, дирекция спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта при мэрии Москвы выделила больше 33 миллионов рублей (около 500 тысяч долларов). На одни только «услуги по изготовлению и размещению отдельных элементов информационно-пропагандистской кампании для подготовки и проведения открытых соревнований по интерактивному футболу «Москоу кибер кап» ООО «Медиасистемы» по конкурсу получило 4,7 миллиона рублей. У организации нет собственного сайта, а контракт на раскрутку Moscow Cyber Cup – единственная госзакупка, в которой она участвовала. При этом почти никакой рекламы мероприятия в Москве не было видно – за исключением нескольких билбордов на автобусных остановках. Более того, у него даже нет собственной страницы ни в одной соцсети.

На видеотрансляцию с турнира был выделен почти миллион рублей, победителем по конкурсу стало ООО «Интехпро» - согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности компании – «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», а услуг по видеотрансляции оно никогда не предоставляло.

Журналист Анатолий Аминев также обратил внимание на то, что, согласно документам госзакупок на турнир, в качестве ведущих были заявлены Евгений Савин и Мария Командная, гонорар каждому из которых составил 450 тысяч рублей. 16 июня Командная написала у себя в твиттере, что ее туда даже никто не звал.

«Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» — резюмировала телеведущая.

Напомним, что ранее украинская команда «NaVi» выиграла турнир по «Контр-страйку» и получила главный приз в 250 тысяч долларов.