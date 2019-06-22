Николаевская компания за 23,6 миллиона отремонтирует пограничные корабли – ранее у полиции были вопросы к этой фирме

Воинская часть 1485 Государственной пограничной службы Украины 16 мая по результатам тендера заказала у ООО «ЮСК Сервис» ремонт и техническое обслуживание военных кораблей за 23,6 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

До декабря выполнят доковый ремонт с отдельными работами трех пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) «Николаев», «Подолье» и «Павел Державин» и малого противолодочного корабля (МПК) «Григорий Куропятников».

Гарантийный срок на качество и надежность услуг составляет год после подписания акта. Цена сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 27,79 миллиона гривен. «Производственно-коммерческая фирма «Тос» предлагала несколько более низкую цену. Однако её предложение отклонили, потому что она не устранила за сутки недостатки в документах, не подтвердив свою способность выполнить доковый ремонт кораблей, и отказалась от дальнейшего участия в закупках. Также заказчик сослался на письмо-обращение от Департамента защиты экономики Национальной полиции, однако не написал в протоколе, о чем там шла речь.

Дороже конкурентов были предложения ЗАО «Ильичевский судоремонтный завод» кипрских «Aldistro Holding Ltd.» и «Waysell Holdings Ltd» и николаевского ООО «Топ Сервис Юг» Олега Сидоренко, которым ранее владели Андрей Падалко и Светлана Ларина.

Николаевская компания-победитель «ЮСК Сервис», директором которой является Владимир Бурковец, ранее называлась «Николаевская транспортная компания». Бурковец с Евгением Вячеславовичем Симченко владел ООО «Южная судоремонтная компания», которая ныне принадлежит Юрию Ященко. Эту фирму называли дочерним предприятием ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслава Симченко.

В 2018 году «Южная Судоремонтная Компания» и ООО «Смарт-Мэритайм Групп» через суд добились отмены решения николаевского отделения АМКУ о наложении на них 680 тысяч гривен штрафа за сговоры на закупках по ремонту кораблей ожидаемой стоимостью 20 миллионов гривен.

Также полиция подозревала фирму «Южная Судоремонтная Компания» в присвоении средств ГП «Администрация морских портов Украины» во время ремонта лоцманских катеров, но с 2017 года информация по этому делу в судебном реестре не обновлялась.

Напомним, что в 2015 году корабль «Григорий Куропятников» три месяца ремонтировали на Николаевском судостроительном заводе.