Без антимонопольных законов Украина останется под властью олигархов и с нищим населением, - «Atlantic Council»

Ни в одной другой стране региона местный частный олигархический капитал не является таким сильным, как в Украине.

Об этом пишет Дайан Фрэнсис, старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического Совета, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Atlantic Council».

Он утверждает, что в России и Украине обнищавшее население, умирающая экономика и политическая система, которой владеют несколько десятков олигархов.

«Вот почему новый президент Украины Владимир Зеленский и парламент должны немедленно создать антимонопольный режим. Это не ракетостроение. Есть шаблоны и эксперты, которые могут помочь украинским усилиям окончательно вырвать железную хватку олигархов из их экономики, чтобы предоставить возможности для лучших, умных и быстрых. Антимонопольный режим должен быть установлен до того, как правительство проведет массовую приватизацию неэффективных и коррумпированных государственных предприятий, чтобы олигархи или их союзники не могли их раскупить и стать еще более могущественными», - считает Дайан Фрэнсис.

Но в тандеме должны быть ограничения, установленные для иностранной собственности, иначе экономика Украины будет контролироваться немцами, американцами или китайцами. Прямые иностранные инвестиции желательны и необходимы, но должны быть ограничены теми, кто привлекает капитал для создания новых активов и услуг, а не теми, которые просто захватывают антиконкурентные, олигархические или государственные империи.

Без этих реформ ничего не изменится, потому что концентрация экономической мощи Украины уже не в чартах. Согласно отчету Deloitte Central Europe Top 500 , опросу крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, до 64 процентов украинских фирм контролируются местным частным капиталом (читай – олигархами). Ни в одной другой стране региона местный частный капитал не является таким сильным, как в Украине.

Для сравнения, местный частный капитал контролирует только 29,4 процента крупнейших компаний в Польше, 23,2 процента в Чехии и 3 процента в Венгрии. В то же время доля иностранного капитала в структуре собственности украинских компаний является самой низкой среди стран Центральной и Восточной Европы, всего 12 процентов (по сравнению с 18,1 процента в Хорватии, 54,4 процента в Польше и 83,2 процента в Венгрии).

«Уровень совокупной концентрации власти должен быть ограничен (например, никто не должен владеть более чем 20 процентами в секторе или отрасли) и строго соблюдаться. Монополии должны быть разрушены и предотвращены новые – такие, как те, которые существуют в Украине в областях удобрений, металлургии и распределения энергии. Приватизация сельскохозяйственных угодий должна также наложить ограничения на совокупную собственность и концентрацию власти на рынках (например, в средствах массовой информации)», - полагает эксперт.

Сразу после 1990 года Польша, Чехия, Словакия и Венгрия приняли эффективные антимонопольные законы и превратили свои социалистические системы в процветающие рыночные системы. Это быстро подняло уровень жизни, подчеркивает автор.

Этим страны признали, что неудачи их ранее неконкурентной экономики были связаны с государственной собственностью, но поняли, что приватизация окажется в руках политически связанных олигархов, как это произошло в России и Украине. Они также поняли, что им нужны ограничения на владение иностранным капиталом приватизированными активами или что-то еще, как один чешский эксперт сказал в 1991 году: «Немцы или американцы могут выписать чек на всю нашу экономику».

Их антимонопольные органы играют решающую роль в надзоре за рынком, усилиях по демонополизации, либерализации импорта, реструктуризации естественных монополий и контроле за слияниями, отмечает автор. Например, их законы публикуют исчерпывающий список действий, которые запрещены, если только они не «необходимы для ведения экономической деятельности» и не вызывают «значительного» ограничения конкуренции.

Запрещенные действия включают в себя хищническое ценообразование, фиксирование цен, фальсификацию ставок (путем подавления ставок, ротации), навязывание обременительных условий контракта, связанные продажи (вы должны купить это, если хотите купить это), приобретения акций и активов, которые уменьшают или устраняют конкуренцию, взаимосвязанные управления, мошенничество с распределением рынка, ограничение доступа к рынку, ограничение производства, продаж или закупок, а также соглашения между конкурентами об установлении условий контрактов, заключенных с третьими сторонами.

Вот почему одним из первых действий, которое должно предпринять новое реформированное правительство в Украине, является создание жестких и независимых судей, которые гарантируют наличие справедливых экономических правил, регулирующих ведение бизнеса, приватизацию, действия по демонополизации, принудительные продажи и вхождение новых местных и иностранных игроков в свою экономику.

Антимонопольные режимы будут представлять собой верховенство закона и обходить кривую судебную систему Украины. Предприниматели и трудолюбивые украинцы и потребители заслуживают справедливой системы свободного предпринимательства. Без этого их олигархи будут продолжать контролировать страну, зарплаты украинцев будут оставаться на низком уровне, также останутся высокие цены и невозможность начать бизнес или возможность конкурировать, резюмирует автор.