Жительница Николаевщины из-за болезни находится в коме – родные просят о помощи

Людмила Хоменко Жительнице Николаевской области 62-летней Людмиле Хоменко необходима помощь в лечении.

Об этом сообщили друзья семьи.

«Людмила третью неделю в коме. Была клиническая смерть, но на 18 минуте врачам удалось запустить ее сердце. Диагноз: тромбоэмболия легочной артерии. На данный момент еще сильный отек мозга», - сообщается в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В Николаевской городской больнице № 1 редакции подтвердили, что Людмила Хоменко находится у них на лечении. Необходимые препараты требуют больших трат со стороны семьи.

Реквизиты для помощи:

Номер счета: 26200520420608 - Оксана Владимировна Рудь (дочь)

Банк: Миколаївське обласне управління