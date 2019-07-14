Власти Новой Зеландии выкупают полуавтоматическое оружие у населения – купившим оружие незаконно предлагается добровольно сдать его в полицию

Власти Новой Зеландии после терактов в Крайстчёрче организовали выкуп оружия у населения. 169 человек сдали 224 единицы оружия и его комплектующих, за которые получили около 260 тысяч евро.

Об этом сообщает издание «Deutsche Welle».

До 20 декабря 2019 года планируется еще около 250-ти подобных мероприятий.

Правительство страны конце июня выделило на эту программу около 121-го миллиона евро. Программа направленна на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Программа предназначена тем, кто купил оружие законным путём. Жителям, владеющим оружием незаконно, предлагается добровольно сдать его в полицию, и для таких лиц предусмотрена амнистия.

Во время терактов в двух мечетях Крайстчёрча, которые произошли 15 марта 2019 года, был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года обладал разрешением на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.