В Киеве школьника, который избил одноклассника, оштрафовали на 100 тысяч гривен

В Киеве девятиклассника за избиения школьника приговорили к условному сроку в один год и выплате 100 тысяч гривен морального ущерба.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Согласно данным суда, ещё в январе днём на стадионе школы № 259 между двумя школьниками возник конфликт. Парень нанёс своему однокласснику не менее 17 ударов по телу и голове.

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обломочный вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи слева со смещением отломков, сотрясение головного мозга, подкожное кровоизлияние лобной области слева, относящееся к телесному повреждению средней степени тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья на срок свыше 21 дня.

Школьник полностью признал себя виновным в совершении преступления по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» и раскаялся. К нему применили наказание в виде одного года условно, а его родителей обязали выплатить пострадавшему 2676 гривен материального ущерба и 100 тысяч гривен морального.

Ранее сообщалось, что в Киеве оштрафовали родителей школьников, которые в течение нескольких месяцев травили одноклассника.