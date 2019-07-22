Николаевская мэрия за капремонт береговой зоны на Намыве отдаст более ₴800 тысяч фирме, которая занимается производством одежды

Скриншот гугл-карты - территория от Лазурной, 40 до Лазурной, 50 Управление капитального строительства Николаевского городского совета заключило договор с частным предприятием «Метеор-Юг» на закупку услуг по капитальному ремонту береговой зоны на Намыве на 812 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует данные, опубликованные на платформе госзакупок «ProZorro».

Договор был заключен 3 июля. Согласно его условиям, ремонт будет проводится от улицы Лазурная, 52 до улицы Лазурная, 40. Подрядчик обязуется выполнить все работы до 31 декабря текущего года.

Согласно данным OpenDataBot, директором «Метеор-Юг» является Максим Федоров, владельцы - Зоя Анпилогова и Денис Зализняк. Статутный капитал предприятия составляет 1000 гривен. Примечательно, что основной вид деятельности фирмы - производство рабочей одежды.

Отметим, что ранее также был заключен договор на закупку проектно-сметной документации на данные работы – их стоимость составила 95 тысяч гривен. В техническом задании указано, что ремонт предполагает пять этапов: инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, получение исходных данных на проектирование от соответствующих служб; рабочий проект; экспертиза проекта.

Что касается архитектурно-планировочных и градостроительных требований и характеристик, то должны быть установлены внешние системы водоснабжения и водоотведения для установления душевых и источники с питьевой водой; установка лавок; установка спортивной площадки с уличными тренажерами; устройство площадки для пляжного волейбола, а также установка раздевалок.