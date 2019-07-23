Хозсуд приказал ЧСЗ Новинского вернуть на НСЗ документацию на строительство корветов

Хозсуд Николаевской области обязал ПАО «Черноморский судостроительный завод» передать на госпредприятие Николаевский судостроительный завод (бывш. завод им. 61-го коммунара) конструкторскую документацию на корветы.

Об этом свидетельствует соответствующий судебный наказ Хозяйственного суда Николаевской области от 18 июня.

Этот указ суд выдал на исполнение своего решения от 6 мая. Иск по этому делу подавало Министерство обороны Украины еще осенью 2018 года.

ЧСЗ должен вернуть НСЗ 2 тысячи 166 документов стоимостью 28 миллионов 856 тысяч 230,89 гривен.

Стоит отметить, что Николаевская верфь компании «Smart Maritime Group» входит в «Смарт-Холдинг» олигарха и народного депутата Вадима Новинского.

Как известно, 17 июля в Николаеве министр обороны Степан Полторак предложил Президенту Владимиру Зеленскому достроить корвет для ВМС, работы по которому велись на ЧСЗ и на данный момент заморожены, на Николаевском судостроительном заводе, и построить еще три.

Напомним, год назад сообщалось о том, что финансирование в размере 1 миллиарда 361 миллиона гривен, заявленное в прошлом году на строительство нового корвета для ВМС, отсутствует.

В рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2011 году на мощностях ЧСЗ, входящего в «Смарт-холдинг» олигарха Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета «Владимир Великий». Первый корвет на ЧСЗ заложил еще беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в мае 2011 года. Передача головного корабля заказчику, согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Однако, с тех пор из-за отсутствия необходимого финансирования программы ни один корабль так и не был построен. В начале ноября 2014 года, корвет был, мягко говоря, в разобранном состоянии.

Как известно, в сентябре 2017 года на ПАО «Черноморский судостроительный завод» не допустили ревизоров управления Южного офиса Госаудитслужбы Украины для проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧСЗ в рамках реализации госпрограммы «Корвет» с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года, поскольку за указанный период компания не получала денег по этой программе.

Как отмечается в постановлении Высшего хозсуда Украины, дефицит финансирования Государственной целевой оборонной программы по строительству кораблей класса «корвет» в 2009-2011 годах составил 32 миллиона 910 тысяч гривен, в 2012 – 97 миллионов 850 тысяч гривен, в 2013 – 42 миллиона 540 тысяч гривен, а в 2014 из предусмотренных 456 миллионов 990 тысяч перечисления вообще не осуществлялись.