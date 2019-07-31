«Цель поддерживаем, но по дорожной карте будем дискутировать»: Глава АМПУ о выплате части дохода порта в бюджет Николаева

Глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс сказал, что поддерживает идею выплаты части дохода Николаевского морского порта в бюджет Николаева, однако на законодательном уровне это должно быть урегулировано.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции во вторник, 30 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее мэр Сенкевич в Раде посетовал на то, что порты не наполняют бюджет Николаева.

По мнению Вецкаганса, для этого нужно внести соответствующие изменения в законодательство. При этом он отметил, что косвенно бюджет города также получает немалую сумму средств от портов.

– Нужна реформа, нужны законодательные инициативы. То есть сменить законодательную инициативу, и мы становимся серым обществом, а потом, может, объединить свои активы. Причалы и воду с активами города, чтобы увеличить поток через совместное управление, в местный бюджет. Мы не раз подсчитывали доходы, которые прямо и косвенно получает город в бюджет – это же не только подоходовый налог на местного жителя. И косвенный доход гораздо больше.

Также глава АМПУ добавил, что они не согласны выплачивать 10% дохода городу.

– Естественно, местным властям хотелось бы прямо получить доходы, чтобы направлять на инфраструктуру, но здесь нужно правильно выстроить: просто так взять 10% дохода, то с этим мы не согласны. Это то же самое, что на сегодняшний день существует у нас служба ГФС , который мы перечисляем 10%, чтобы осуществлять государственный функционал.