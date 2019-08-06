На бывшего владельца детского лагеря в Рыбаковке подали в суд – ему вменяют ущерб в 1,5 миллиона гривен

Николаевская местная прокуратура №1 подала в Хозяйственный суд Одесской области иск против бывшего владельца детского лагеря в Рыбаковке. С него хотят взыскать в пользу государства ущерб, нанесенный ненадлежащим исполнением договора о покупке этого лагеря.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По мнению прокуратуры, ненадлежащее исполнение договора купли-продажи государственного имущества нанесло ущерб на почти 1,5 миллиона гривен.

В 2006 году Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Николаевской области продало физическому лицу недостроенный детский лагерь в Рыбаковке. Обязательными условиями договора было завершение строительства на протяжении 5 лет, ввод его в эксплуатацию и создание рабочих мест.

Предприниматель указанные условия договора не выполнил. Кроме того, разрушены три спальных корпуса, которые входили в состав детского лагеря. В конце 2018 года по иску прокуратуры этот детский лагерь вернули в государственную собственность.

Напомним, что ранее полиция открыла уголовное производство из-за того, что чиновники ОГА в два раза снизили цену при продаже детского лагеря имени Шмидта в Очакове.