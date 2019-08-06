В Южноукраинске аферист обманом отобрал у пожилой женщины 25 тысяч гривен

В Южноукраинске 80-летняя женщина стала жертвой телефонного афериста.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около 18:00 4 августа на ее стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что якобы племянник женщины попал в ДТП, в тяжелом состоянии находится в больнице и нуждается в неотложной медицинской помощи. Для него будто бы нужно приобрести медикаментов на 25 тысяч гривен.

После телефонного разговора незнакомец пришел домой к бабушке и в подтверждение своих слов даже предоставил ей список медикаментов, якобы необходимых для лечения ее родственника. Не колеблясь, она отдала мошеннику свои сбережения, и только после этого связалась со своими родственниками, чтобы проверить информацию.

Напомним, что ранее жертвой телефонных мошенников стал другой житель Южноукраинска.