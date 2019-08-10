Николаевский ГАСК аннулировал разрешение на реконструкцию супермаркета АТБ

Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета аннулировало разрешение на реконструкцию нежилых помещений под магазин по адресу улица Космонавтов, 142/1.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Отметим, что по этому адресу размещается супермаркет «АТБ», а по данным горсовета, заказчиком работ является компания «АТБ-Инвест».

ГАСК провел внеплановую проверку выполнения строительных работ на объекте и соблюдения законодательства. По результатам проверки составили административный протокол за нарушение в градостроительной деятельности и протокол на разработчика проектной документации. Заказчику строительства, ООО «АТБ-Инвест» направили предписания о приостановлении работ и устранении нарушений.

По результатам проверки управление приняло решение аннулировать разрешение на выполнение строительных работ от 10 мая 2019 года в связи с нарушением требований градостроительной документации, несоответствия проектной документации требованиям строительных норм.

Напомним, что в 2015 году николаевцы возмутились, что рабочие этого супермаркета «АТБ» намерены разрушить стену их дома. Позже архитектурно-строительная инспекция оштрафовала этот супермаркет на 219,2 тысячи гривен за самовольную реконструкцию здания.