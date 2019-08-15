«Приватбанк» из-за кредита судился с кандидатом на должность главы Николаевской ОГА – тот до сих пор должен ₴391 тысячу

Появилось достоверное подтверждение того, что кандидат на должность главы Николаевской ОГА Владислав Комнин и Владислав Телипко – это один и тот же человек.

Ресурс «Опендатабот» предоставил постановление Центрального районного суда от 16 мая 2017 года, в котором упомянут Комнин-Телипко.

«Приватбанк» через суд требовал взыскать долг с физического лица и просил исправить описку в исполнительном листе, где написана фамилия должника Комнин вместо правильной Телипко.

В итоге суд постановил «исправить описку в исполнительном листе по делу по иску «Приватбанка» о взыскании задолженности, а именно в написании фамилии должника с Комнин на Телипко».

Напомним, ранее в реестре деклараций появилась декларация о доходах Владислава Комнина, который называет себя кандидатом на должность главы Николаевской ОГА. Предполагалось, что Комнин ранее носил фамилию Телипко, имел отношение к скандалу с плагиатом, партии Ляшко и работал на нынешнего депутата Николаевского городского совета Шанайцу.

В декларации Комнин указал, что должен «Приватбанку» 390,7 тысячи гривен – эти деньги он взял в долг еще в 2011 году. При этом Комнин утверждает, что у него есть 485 тысяч долларов в иностранном банке и криптовалюта на 47,6 миллиона гривен.