Исполнительная служба арестовала 93% акций Укртелекома за долги перед Ощадбанком

Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО «ЕСУ» (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.

Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

«Арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО «ЕСУ» перед банком в размере почти 1,8 млрд грн», - заявили в банке.

Ощадбанк сообщил, что «ЕСУ» просрочила погашение облигаций и не уплатила начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке. Судебные процедуры продолжались почти два года. "ЕСУ" пыталась в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд отменил ее.

Напомним, что в 2017 году Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества постановил разорвать заключенный в марте 2011 года договор купли-продажи телекоммуникационной компании «Укртелеком».

Тогда 92,79% акций госкомпании были проданы ООО «ЕСУ» - украинской «дочке» австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам-жителям Австрии. Спустя два года, 3 июня 2013 года, СКМ Рината Ахметова купил ООО «ЕСУ» - компанию, которая владеет акциями «Укртелекома».

А после Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к ООО «ЕСУ» о разрыве приватизационного договора купли-продажи контрольного пакета (92,79%) акций «Укртелекома» и взыскании более 2 миллиардов гривен.