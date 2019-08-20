«Хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная», - Разумков о жалованье народных депутатов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков полагает, что зарплата в 36-37 тысяч гривен для народного депутата будет недостаточной.

Об этом он рассказал в интервью «Новому времени».

Собственно зарплата составит 36-37 тысяч гривен, с доплатами – до 50 тысяч гривен. Разумкову задали вопрос, справедливая ли это зарплата для народного депутата.

- Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж, - поясняет Разумков.

Глава провластной партии пока не готов сказать, какую зарплату он считает адекватной для нардепа.

- И все же, какой должна быть зарплата у бывшего безработного или молодого парня из Запорожья, чтобы он не брал взятку у тех, кто в этот парламент не попал, - спросила журналистка. - Это нужно спросить у паренька из Запорожья, - пожимает плечами Разумков. – За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый «Mercedes», но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят.

Тут же он добавляет, что уже разъяснил депутатам своей политсилы незамедлительность наступления уголовного наказания за коррупцию. Разумков говорит, что ему зарплаты в 50 тысяч гривен, потому что он «сформировал материальную подушку за счет бизнеса».

Напомним, что свой бизнес Разумков переписал на жену – Юлию Чайку, дочку бывшего мэра Николаева Владимира Чайки.