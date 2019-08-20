Дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить фирма, которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму

Николаевская фирма ООО «ВиК Технологии» может стать победителем в тендере на новое строительство дюкера через реку Южный Буг и магистральных сетей водоснабжения для обеспечения микрорайона Варваровка.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

На тендер подалось две фирмы: ООО «ВиК Технологии», предложив за свои услуги 73 миллиона 855 тысяч 84 гривны. И фирма ООО «Днепроремонт» с суммой в размере 74 миллиона 755 тысяч 837 гривен.

Решение ожидает «ВиК Технологии», которая зарегистрирована с 2009 года в Корабельном районе Николаева, переулок Ивана Франка, корпус Б, дом 6. Учредителями являются Александр Жак из Николаева и Владимир Курильченко из Херсона, а уставной капитал составляет 62 тысячи 500 гривен.

Срок выполнения работ - 30 ноября 2020 года.

Как известно, в 2008 году, тендер на проведение проектных работ по строительству дюкера для обеспечения Коренихи и Варваровки в Николаеве выиграл институт «Укрдорпроект».

В сентябре 2009 года Николаевский городской совет утвердил план развития системы водоснабжения на правом берегу Южного Буга на 2009-2012 годы. Тогда строительство системы водоотведения на правом берегу Южного Буга оценивалось в 56 миллионов гривен. В 2012 году, бывший тогда директором КП «Николаевводоканал» Василий Тельпис заявлял, что предварительная стоимость этого проекта составляет порядка 250 миллионов гривен.

В марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлся те же «ВиК Технологии».

Напомним, как в 2015 году мэрия Николаева доверила строительство водопровода в Терновку выведенной в оффшор фирме, активно работавшей при Партии Регионов.

Ранее уже сообщалось, как бывший при Викторе Януковиче губернатор Николаевской области Николай Круглов, а также экс-глава Николаевского областного совета Игорь Дятлов в октябре 2011 года в городе Новая Одесса Николаевской области вместе с директором и соучредителем ООО «ВИК Технологии» Александром Жаком открывали комплекс гидротехнических сооружений для защиты земель от эрозии, подтопления и смещений.

Тогда же сообщалось, что учредителями ООО «ВИК Технологии» являлись Владимир Агиян и Александр Жак, а также кипрская компания «Кибко Холдингз ЛТД». Владимир Агиян, в свою очередь, также возглавлял совет директоров ЗАО «Водоканалстрой», работавшей в России, где постоянно получал подряды по энергетике и водоснабжению в Санкт-Петербурге. По данным местных СМИ, в апреле 2013 года по делам «Водоканалстроя» велось следствие - правоохранители заподозрили компанию в хищении 400 миллионов российских рублей на закупке зарубежного оборудования у контрабандистов.

Отметим также, что по информации собственных источников «Преступности.НЕТ» в Николаевском городском совете, соучредитель и директор ООО «ВИК Технологии» Александр Жак находится в дружеских отношениях с заместителем мэра Николаева Валентином Гайдаржи.