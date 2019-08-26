В НБУ заявили, что за первое полугодие в Украине стало меньше поддельных банкнот

Национальный банк Украины отмечает снижение количества поддельных банкнот в стране в первые 6 месяцев 2019 года.

Об этом передает пресс-служба НБУ.

Количество и сумма подделанных банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

«Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты является стабильно низким», - уточнили в НБУ.

Как отмечается, традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года фальшивок приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 гривен (50% от общего количества изъятых подделок), 100 гривен (24%), 200 гривен (14%), 50 гривен (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%. Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания и автозаправочных станций.

Напомним, как киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть «Приватбанк» на 5 миллионов гривен.