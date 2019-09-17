Украина в 2020 году планирует заплатить по государственному долгу 438,1 миллиарда гривен

Платежи по государственному долгу Украины в 2020 году составят около 438,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на проект Государственного бюджета на 2020 год.

Кабинет министров рассмотрел проект бюджета, утвердил его и подал в Верховную Раду.

Из общей суммы выплат по госдолгу на обслуживание кредитов направят 145,2 миллиарда гривен, а на погашение государственного долга – 292,9 миллиардов гривен.

Доходы Государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 триллион 79,5 миллиардов гривен, расходы – в сумме 1 триллион 170 миллиардов гривен.

«Цель долговой политики – обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. Одним из путей реализации такой амбициозной задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020)», - сообщили в Министерстве финансов.

Напомним, что в 2019 году Украина также потратит 40% Государственного бюджета на погашение долгов.