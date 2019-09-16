Жителю Николаева, сорвавшемуся с высоты за заработках в Чехии, нужна помощь в лечении

Дмитрий Василенко Житель Николаева Дмитрий Василенко сорвался во время выполнения высотных работ и нуждается в помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил друг Дмитрия Андрея Филь.

20 августа в Чехии, в районе городка Шпиндлерув Млын, у Дмитрия во время очистки и укрепления придорожной скалы оборвалась верёвка, на которой он был закреплён.

«Парень сорвался и упал с высоты приблизительно 10 метров (3 - 4 этаж), что привело к значительным травмам и повреждениям: перелом позвоночника, ребер, черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, перелом височной кости, значительные ушибы и отёки. К счастью, Дмитрий в кротчайшие сроки был доставлен в местный госпиталь, который находится в городе Градец Кралове, в котором он находится и сейчас», - говорится в сообщении.

Врачи провели дорогостоящую операцию на позвоночнике, чтобы спасти парня. Сейчас необходимо провести ещё как минимум одну операцию на голове и повторную операцию на позвоночнике, после которых пройти длительный курс реабилитации.

«Всё лечение требует значительных материальных затрат. Страховая фирма и фирма-работодатель платить отказываются, находя постоянно какие-то причины, или кормят «завтраками». Родные и близкие люди уже делают всё возможное для спасения Дмитрия, но этих средств явно недостаточно. Мама Дмитрия находится в Чехии в больнице, рядом с ним. Перевозить его в Украину без проведения операций не представляется возможным», - отметил мужчина, обратившись за помощью к неравнодушным людям.

Реквизиты для помощи:

4149 4393 1274 3754 - сестра Дмитрия Василенко Елизавета Александровна