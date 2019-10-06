«Для горбюджета сумма достаточно серьезная»: В Николаеве на капремонт Широкобальского моста нужно ₴115 миллионов

Капитальный ремонт Широкобальского моста в Николаеве, который соединяет Корабельный район с другими района города, обойдется в 115 миллионов гривен.

Об этом директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

— Есть проект с пройденной экспертизой, стоимость капитального ремонта в районе 115 миллионов гривен. Этот объект есть в перспективном плане развития, и мы в любом случае будем его включать в бюджетный запрос, а там уже как депутатский корпус решит, - сообщил Сергей Коренев.

На уточняющий вопрос будут ли привлекать государственные средства, директор ДЖКХ Сергей Коренев отметил, что «в любом случае, для городского бюджета сумма достаточно серьезная».

— Учитывая необходимость соединения Корабельного района с другими районами города его ремонтировать необходимо. В бюджетный запрос мы включим, на счет привлечения возможно государственных средств или других независимых финансовых институтов, тут вопрос открытый. Поскольку мы и так работаем с Мировым банком, с ЕБРР, с ЕИБ, поэтому тут есть вопрос финансовой нагрузки. Я думаю, что это будет какое-то общее решение, потому что департамент ЖКХ не вправе принимать единоличные решения, - добавил чиновник.

Также он отметил, что в ходе ремонта сообщение с другими районами будет сохранено.

Напомним, что в 2016 году, активист Евгений Воловой сообщил, что Широкобальский мост, соединяющий Корабельный и Ингульский (Ленинский) районы Николаева, находится в аварийном состоянии, поэтому городская власть ищет альтернативные маршруты для движения грузового транспорта в порты.

Позже, николаевцы в знак протеста против разрушения моста заблокировали движение фур по Богоявленскому проспекту.

В бюджете Николаева на 2017 год были предусмотрены деньги на ремонт Широкобальского моста, но в 2018 году его не провели, так как предварительные результаты технического обследования моста оказались неточными и не отвечали реальному состоянию сооружения. Всего на ремонт моста планировали потратить 7,5 миллионов гривен.

В частности, Хозяйственный суд Киева 15 апреля открыл производство по иску прокуратуры о взыскании с киевской подрядной организации штрафных санкций за не разработанный в срок проект ремонта путепровода в микрорайоне Широкая балка в Николаеве.