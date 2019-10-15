В Латвии конфисковали 30 миллионов долларов окружения Януковича

В Латвии суд конфисковал 30 миллионов долларов, связанных с украинскими бывшими чиновниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации», – говорится в сообщении.

Эти деньги в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне.

Напомним, что осенью 2014 года тогдашний Генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова в банках Латвии арестованы 49,3 миллиона долларов США. Кроме того, на счетах компании Юрия Иванющенко в латвийских банках «застряли» 32 миллиона долларов и 72 миллиона швейцарских франков.

А в 2017 году суд в Латвии арестовал для специальной конфискации 26 миллионов долларов бывшего депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Юрия Иванющенко.