Надоело платить за электричество? Как николаевскому предпринимателю найти для себя путь к экономии

Николаевские предприниматели уже долгое время сражаются с законодательством в попытке удешевить свое производство за счет более дешевого электричества, от которого зависит производственный цикл. Предприятия уже внедряют частотное регулирование на оборудование, используют рекуперацию тепла, устанавливают светодиодные лампы освещения, но в эпоху постоянной гонки за рентабельность рынок вынуждает идти дальше.

Одним из вариантов решения могло стать подключение «Ночного тарифа». Это влекло за собой определенные трудности: все оборудование необходимо было перевести в приоритет работы ночью, установить системы автоматизации и контроля, изменить график работы сотрудников на вечернюю и ночную смены. И какое-то время эта система исправно работала, но в июне 2019 года многие собственники бизнеса узнали, что 1 июля 2019 года «Ночной тариф» будет отменен вместе с вводом нового Рынка электроэнергии.

На дворе октябрь, счета за электричество растут, а рентабельность производств снижается. Что же делать в такой ситуации? Не дожидаясь новых счетов от поставщиков электроэнергии, нужно начать искать альтернативны, чтобы либо полностью, либо частично отказаться от услуг облэнерго и снизить счета на электричество.

Так как производство уже не привязано к работе ночью, в виде альтернативного источника электроэнергии все чаще выбирают солнечные электростанции под собственное потребление предприятия.

Немного цифр. Для удобного расчета масштабирования взята солнечная электростанция мощностью 50 кВт, и генерирует она 75 тыс кВт в год. Стоимость такой станции – 55 тыс у.е, или 1,4 миллиона гривен. При нынешней цене для юрлиц, которая доходит до 3.20 гривен за 1 кВт, окупаемость солнечной электростанции составила 5 лет и 9 месяцев, что при сроке эксплуатации солнечной электростанции в 20 лет делает использование солнечных электростанций выгодным инвестиционным проектом, направленным на снижение затрат на электричество в долгосрочной перспективе.

Осталось только попытаться предугадать, на сколько за эти 6 лет окупаемости возрастет стоимость электроэнергии, и сколько сэкономят мудрые руководителей, установившие солнечную электростанцию на собственное потребление уже сегодня.

Более подробно об установке и эксплуатации солнечных электростанций, как в частных домовладениях, так и на предприятиях, можно узнать у консультантов «Solar service» +38 (093) 288 63 33 или в офисе компании по адресу: город Николаев, улица Садовая, 6а. Веб-сайт компании: https://solarservice.pro