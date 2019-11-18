Горздрав Николаева по решению суда выплатил 414 тысяч гривен компенсации семьи умершей в 2008 году роженицы

Ирина Шамрай Николаевское городское управление здравоохранения заплатило 414 тысяч гривен компенсации семье умершей роженицы Марины Капустиной, которая скончалась в 2008 году в роддоме №1.

Об этом сообщила начальница горздрава Ирина Шамрай 14 ноября на заседании депутатской комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, передает «ЦЖР».

Согласно постановлению Центрального районного суда, роддом №1 обязан был выплатить семье умершей Марины Капустиной, которой на момент смерти было всего 25 лет, моральную компенсацию в размере 414 тысяч гривен.

Она также отметила, что управление здравоохранения будет судиться с медиками, допустившими врачебную ошибку, чтобы они вернули средства в бюджет.

– В этом году мы выплатили родителям погибшей 414 тысяч гривен. Но в прошлом году все счета роддома №1 с апреля по октябрь были арестованы, поэтому управление не имело возможности профинансировать роддом, - заявила чиновница.

Напомним, ранее сообщалось о том, что что на скамье подсудимых по этому делу находились три врача роддома №1, они обвинялись в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти девушки-роженицы. Однако, суд даже не начал рассмотрения производства по сути, так как прокурор буквально сразу заявил ходатайство о том, что поскольку сроки привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истекли, есть основания для освобождения их от ответственности и закрытия уголовного производства. Позже суд освободил от ответственности самого Волохова.

В марте 2016 года Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений постановление о закрытии уголовного производства в отношении врачей родильного дома №1 Николаева, главным врачом которого является бывший депутат городского совета Евгений Волохов.

Гражданские иски семьи погибшей, о возмещении компенсации за моральный и материальный ущерб, в обоих случаях были оставлены без внимания.

Однако спустя год, в январе 2017 года, Центральный районный суд поставновил, что ответственны за диагностично-лечебную помощь погибшей несколько медработников роддома №1, в том числе заведующий отделением акушерской патологии, доктор-терапевт женской консультации №1, доктор акушер-гинеколог отделения акушерской патологии и зам главного врача медицинской части. Также экспертной комиссией было признано, что выбранная тактика лечения была необоснованной, а смерть роженицы - предупредительной.