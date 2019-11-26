Владелец НГЗ Дерипаска владеет крупнейшей в России майнинг-фермой, - агентство «Bloomberg»

Агентство Bloomberg опубликовало фотографии крупнейшей в России майнинг-фермы Bitriver, расположенной в Братске.

Об этом сообщает «InfoResist»

Отмечается, что дата-центр Bitriver был открыт год назад. Среди клиентов компании — представители США, Японии и Китая. Большинство клиентов добывают биткоины.

По данным агентства, идея создания этого дата-центра принадлежала представителям команды российского олигарха Олега Дерипаски. Bitriver арендует здание возле Братского алюминиевого завода. Место для размещения огромной фермы выбрано идеальное, пишет Bloomberg. В Братске дешевое электричество и холодная погода — оборудование потребляют много энергии и должно постоянно охлаждаться.

Сейчас в дата-центре расположено более 20 тыс. устройств для майнинга. В Bitriver сообщают, что есть возможность для увеличения их числа до 67 тыс.

Bloomberg отмечает, что Bitriver не занимается непосредственно майнингом, а только предоставляет оборудование в дата-центре и технические услуги. Таким образом бизнес компании является легальным.

Напомним, ранее сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Сообщалось, что санкции будут сняты с нескольких компаний Дерипаски, среди которых «Русал», ОАО «Евросибэнерго» и En+.

Ранее подконтрольный российскому олигарху Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

Сайт «Дело» ранее сообщал, что Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.