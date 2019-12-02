«Николаевводоканал» предложил акцию для должников – договор о реструктуризации можно заключить без первого взноса

Накануне рождественских праздников «Николаевводоканал» объявил акцию для абонентов, имеющих задолженность.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Тем абонентам, у которых нет средств на оплату первого взноса для погашения задолженности, предлагают заключить договор реструктуризации долга без первого взноса.
«Договор реструктуризации по акционному предложению заключается сроком на 12 месяцев. Акция будет действовать с 2 декабря по 31 декабря включительно. Приглашаем потребителей принять участие в акции и заключить договор реструктуризации задолженности по адресу: Николаев, улица Пограничная, 161, телефоны для справок 30-00-95, 67-09-52».
«Информацию о задолженности можно посмотреть на официальном сайте предприятия в разделе «Должники». При себе необходимо иметь оригиналы и копии паспорта, идентификационного кода владельца счета и абонентскую книжку. Напоминаем о необходимости своевременной оплаты за услуги. Задолженность населения является угрозой для бесперебойной работы предприятия и согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» неуплата является причиной для прекращения предоставления услуг», - сообщили в водоканале.