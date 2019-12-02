«Николаевводоканал» предложил акцию для должников – договор о реструктуризации можно заключить без первого взноса

Накануне рождественских праздников «Николаевводоканал» объявил акцию для абонентов, имеющих задолженность.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Тем абонентам, у которых нет средств на оплату первого взноса для погашения задолженности, предлагают заключить договор реструктуризации долга без первого взноса.

«Договор реструктуризации по акционному предложению заключается сроком на 12 месяцев. Акция будет действовать с 2 декабря по 31 декабря включительно. Приглашаем потребителей принять участие в акции и заключить договор реструктуризации задолженности по адресу: Николаев, улица Пограничная, 161, телефоны для справок 30-00-95, 67-09-52».