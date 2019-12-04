«Мы рады сотрудничеству с Фондом энергоэффективности», - вице-мэр Николаева Омельчук

Николаевская власть рада сотрудничать с Фондом энергоэффективности в вопросе повышения количества и качества энергомодернизационных мероприятий в жилом секторе Николаева.

Об этом 4 декабря, заявил заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук во время торжественной речи на открытии Южного регионального форума для ОСМД, в рамках которого Фонд энергоэффективности представляет программу поддержки совладельцев многоквартирных домов «Энергодом».

Вице-мэр выразил надежду, что с созданием и запуском Фонда энергоэффективности ОСМД получат дополнительный механизм, с помощью которого выполнить энергомодернизационные мероприятия в доме станет проще.

«Мы рады сегодня приветствовать в Николаеве представителей Фонда энергоэффективности, мы сотрудничаем с Фондом с начала его создания, и рады, что появилась такая структура, которая поможет нашим ОСМД энергомодернизироваться быстрее, дешевле и качественнее», - сообщил Александр Омельчук.

Александр Омельчук отметил, что энергомодернизация бюджетной и жилищной сферы города является приоритетным направлением для городских властей и сообщил, что сейчас город Николаев занимает первое место в Украине по количеству привлеченных средств на «теплые» кредиты.