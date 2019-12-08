Украина подписала новую программу сотрудничества с МВФ и может получить кредит на $5,5 миллиарда

Украина и Международный валютный фонд договорились о программе сотрудничества на три года.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются в данное время в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с фондом.

«По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой программе сотрудничества», - сообщили в пресс-службе главы государства.

- Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего – с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ, – отметила Кристалина Георгиева.

«LIGA.net» сообщает, что сумма финансирования составит 5,5 миллиарда долларов. Непосредственно выделение денег будет уже в 2020 году: в 2019 Украина уже не успеет вписаться в график руководства МВФ.