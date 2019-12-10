Областная спортшкола заплатит ₴3 миллиона за реконструкцию двух спортплощадок в яхт-клубе Николаева до конца этого года

В Николаеве в микрорайоне Яхт-клуб с баскетбольной площадки демонтировали баскетбольные щиты, ограждение и другой инвентарь.

Об этом в группе Contact Center при Николаевском горсовете написал руководитель ГО «Николаевская городская Федерации баскетбола» Егор Клецов.

«Яхт клуб. Подскажите что происходит. Демонтированы конструкции баскетбольных щитов, ограждения и т.д.?!» - поинтересовался он.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор управления молодежи и спорта Николаевского областного совета Виктор Гинкул сообщил, что на объекте планируется реконструкция площадок, поэтому все и демонтировали.

— Там будет строиться новая площадка - мультифункциональная с искусственным покрытием. Вообще там сейчас строятся две спортивные площадки с искусственной травой, а там, где баскетбольная площадка, будет наливное мультифункциональное покрытие, кольца, будет все для футбола, волейбола и баскетбола, - сообщил Гинкул.

Согласно данным сайта публичных закупок Прозорро, заказчиком работ по реконструкции спортплощадок является ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб» по улице Спортивная, 7. Свои предложения подали три фирмы: ООО «ІВЕКО-БУД» - 2 миллиона 489 тысяч 608 гривен, ЧП «ОЛКРІС» - 3 миллиона 3 тысячи 661 гривна и ООО «ТД «ВІЛЛА БУД» - 3 миллиона 25 тысяч 13 гривен. К торгам допустили первые две фирмы, а победителем признали ЧП «ОЛКРІС». Предложение ООО «ІВЕКО-БУД» отклонили из-за несоответствия квалификационным, техническим и другим требованиям указанных в технической документации.

ЧП «ОЛКРІС» зарегистрировано 25 октября 2006 года в Заводском районе Николаева. Руководитель фирмы Олег Кречмер. Уставной капитал - 300 тысяч гривен. Согласно открытым данным фирма участвовала в 54 закупках. Победителем является в 37 тендерах на суму 22 миллиона 940 тысяч 907 гривен. Договоров подписано 36 на сумму 16 миллионов 237 тысяч 145 гривен.

Стоит отметить, что договор с подрядчиком заключили 2 декабря, а срок выполнения работ – до 31 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в облбюджете не закладывали деньги на ремонт спортшколы в яхт-клубе Николаева – частично реконструкцию проведут за счет заведения.