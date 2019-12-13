Девушке из Николаева, которая выпала из окна, спасая котёнка, нужна помощь в сборе денег на реабилитацию

Жительнице Николаева, 20-летней Анне Порудеевой, необходима финансовая помощь для прохождения реабилитации.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщает волонтёр Елена Бондаренко.
Напомним, что в марте 2019 года Анна выпала с седьмого этажа, пытаясь спасти котёнка, который вылез в окно со стороны улицы.
В следствии падения внутренние у девушки пострадал позвоночник и раздроблена левая часть бедра. Диагноз: нижняя параплегия (паралич нижних конечностей) и верхний парапарез.
В течении года ей пришлось пережить четыре сложных операции, три из них по установке пластины и электростимулятора в шейном отделе позвоночника в Николаеве, и одну операцию по установке пластины на вертлужную впадину в Тернополе.
Сейчас девушка проходит реабилитацию, есть положительные результаты: после полной парализации ниже пояса, сейчас она подымает ноги сама, может переворачиваться, научилась сидеть в коляске, перестала терять сознание после каждого поднятия её с кровати.
«Но для того, чтобы Анечка встала на ноги и начала самостоятельно ходить нужна длительная реабилитация. Она целеустремленная девушка, не сдается и превозмогая сильные боли, делает всё необходимое, чтобы стать здоровой. На реабилитацию нужны огромные суммы, а семья исчерпала свои возможности и кроме всего, отец Анечки после пережитого, перенёс инсульт и потерял на время возможность обеспечивать лечение дочери», - говорится в сообщении.
Сейчас реабилитация Ани направлена на улучшение регенеративных процессов в зоне повреждения, укрепление мышц пояса верхних и нижних конечностей, восстановление мобильности позвоночника с дальнейшим укреплением мускулатуры.