Европейские автомобильные гиганты «Fiat Chrysler» и «Peugeot» объединятся в одну компанию

Автоконцерны «Fiat Chrysler» и PSA, производящий «Peugeot», объявили о слиянии.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Reuters».

Сделку планируется закрыть в течение 12-15 месяцев. Какое название получит новая компания, пока не уточняется, но известно, что она станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире. Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в 50 миллиардов евро.

Итало-американский концерн «Fiat Chrysler» является вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе, PSA – третьим. Одна из первоочередных задач, которую предстоит решить объединенной компании, сокращение расходов на 3,7 миллиарда евро в год без закрытия заводов.

Напомним, что ранее компанию «BMW» оштрафовали на миллиард евро за картельный сговор с автогигантами.