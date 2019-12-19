Кабмин приостановил ряд выплат из Госбюджета – Гончарук говорит, что никто от этого не пострадает

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд выплат из Государственного бюджета до конца года. Позже Гончарук прокомментировал это решение, пояснив, что это не коснется соцвыплат или других финансовых обязательств.

«Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», – говорилось в опубликованном УП поручении правительства.

В документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга этот «стоп» не коснется. Это уже второй раз за последние полгода Минфин приостанавливает проведение определенной части расходов.

Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал в Facebook видеообращение, в котором он отметил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.

По его словам, в государственном бюджете достаточно средств для этого.

Он заявил, что временная приостановка выплат Казначейства по всем другим статьям уже не раз случалась в Украине.

По его словам, в конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого – «кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе».

– Мы с этой историей хотим закончить. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются, - сказал он.

Гончарук также сообщил, что в ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский подписал Государственный бюджет на 2020 год.