Украинских предпринимателей обязали платить налоги на IBAN-счета

С 1 января 2020 Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Об этом сообщает FinClub.

Счета также были изменены в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

При этом было отмечено, что с 1 января 2020 года были закрыты счета, которые открывались по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119.

В случае оплаты на вышеуказанные счета казначейство возвращает средства плательщикам как невыясненные поступления. Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты доступны на сайте казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве.

Реквизиты счетов системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы.

IBAN (International Bank Account Number) – это система банковских счетов, широко используемая в странах Европы. Состоит из 29 символов, содержащих код страны, код банка и данные банковского счета.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что предприниматели третьей группы упрощенной системы налогообложения будут обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО) при безналичных операциях.