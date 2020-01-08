Украинских предпринимателей обязали платить налоги на IBAN-счета

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С 1 января 2020 Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Об этом сообщает FinClub.

Счета также были изменены в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

При этом было отмечено, что с 1 января 2020 года были закрыты счета, которые открывались по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119.

В случае оплаты на вышеуказанные счета казначейство возвращает средства плательщикам как невыясненные поступления. Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты доступны на сайте казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве.

Реквизиты счетов системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы.

IBAN (International Bank Account Number) – это система банковских счетов, широко используемая в странах Европы. Состоит из 29 символов, содержащих код страны, код банка и данные банковского счета.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что предприниматели третьей группы упрощенной системы налогообложения будут обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО) при безналичных операциях.

Роман Свиридов

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