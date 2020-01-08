IKEA выплатит $46 миллионов родителям мальчика, который погиб от падения на него комода

На фото - одна из моделей указанного комода Шведский концерн IKEA выплатит компенсацию в размере $46 млн за смерть двухлетнего Джозефа Дудека, который погиб в городе Буена Парк в американском штате Калифорния из-за падения комода.

Об этом пишет Новое время.

Такое соглашение было достигнуто между представителями компании и родителей мальчика.

Ребенок скончался в 2017 году в результате травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма.

После этого семья погибшего обратилась в суд, обвинив IKEA в том, что ей было известно о рисках опрокидывания комода, однако компания не предупредила потребителей, что его обязательно нужно прикреплять к стене.

Достигнутое соглашение также обязывает концерн приложить больше усилий для информирования потребителей об рисках, связанных с Malm, и отзыве всех проданных в США комодов этой серии, о котором было объявлено на странице американского подразделения компании еще в 2016 году.

Напомним, как в США суд обязал порностудию выплатить 13 миллионов долларов 22 девушкам, которых они обманом принуждали сниматься.