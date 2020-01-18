«У нас есть неделя»: Жительница Николаева просит помочь ей собрать деньги на операцию для матери

Жительница Николаева Юлия просит помочь её матери, которой поставили диагноз - объёмное образование пинеальной области, в сборе средств на операцию.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В октябре 2019 года женщине поставили диагноз - объёмное образование пинеальной области. Окклюзионная гидроцефалия, пролабирование миндалин мозжечкав в БЗО. Была проведена первая операция, был установлен ШУНТ SOPHYSA.

Сейчас у семьи есть примерно неделя собрать деньги на вторую операцию, которая обойдется в сумму около 70 000 гривен.

«Хирург сообщил, что операция сложная, нужно нанимать хирурга-нейрофизиолога, арендовать аппаратуру для нейромониторинга функционирования лицевых нервов во время операции», - пишет дочь Ирины Юлия.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168757334854173 - Фартушная Юлия Константиновна