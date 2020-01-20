Управление инфраструктуры Николаевской ОГА потеряло ₴1,6 миллиона из-за того, что не штрафовало недобросовестных подрядчиков

Бюджет Николаевской области в 2018 году потерял 1,6 миллиона гривен из-за того, что управление инфраструктуры не штрафовало подрядчиков, которые плохо выполнили свои работы.

Об этом сообщают в итогах проверки Главного управления Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

Сообщается, что в 2018 году, при наличии остатков от государственной субвенции – 26 миллионов гривен, подрядные организации ДП «Николаевоблавтодор», а также фирма депутата Николаевского городского совета Сергея Шульгача «Николаевавтодор» не выполнили весь комплекс работ, который был установлен договором.

При этом, управление инфраструктуры облгосадминистрации не насчитало штрафы за плохое выполнение работ, в результате чего областной бюджет потерял 1,6 миллионов гривен.

Напомним, в Николаевской облгосадминистрации представили нового исполняющего обязанности директора ДП «Николаевский облавтодор» Александра Колосовского.