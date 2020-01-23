Николаевцев просят сдать кровь и помочь в сборе денег на операцию девушке

Жителей Николаева просят помочь Елене Кузнецовой в подготовке операции и сбору средств на неё.

Об этом сообщает Анна Безпальчук на своей странице в Facebook.

«Наша николаевская девочка, моя очень хорошая знакомая Лена, нуждается в крови. Сейчас Елена находиться в больнице, тромбоциты вымывают из крови. «Острый миеолобластный лейкоз» и срочно нужна пересадка костного мозга. Не знаю как правильно это называется в медицине! Но это ОЧЕНЬ ВАЖНО и реальному человеку нужна реальная помощь», - говорится в сообщении.

Для девушки нужно сдать первую положительную группу крови. Также на операцию необходимо собрать более 100 000$.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 4149 4393 9157 8204

Райффайзен Банк Аваль: 4149 5001 4101 6744 - Андрей Кузнецов (муж), телефон: 0930437220