Пенсии получают 27% населения при 25% наемных работников, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что пенсии получают 27% население Украины при 25% наемных работников.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, замминистра подчеркнула, что солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях.

«Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП», - сказала чиновник.

Напомним, в Украине с апреля повысится пенсионный возраст для женщин.