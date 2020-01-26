Руководители трех украинских госпредприятий имеют зарплату больше, чем Президент США Трамп

Директор государственного предприятия «Антонов» Александр Донец, глава правления акционерного общества «Укрзализныця» Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании «Укрпочта» Игорь Смелянский получают заработную плату выше, чем президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Так, зарплата Дональда Трампа является фиксированной и составляет 400 тысяч долларов в год или 33,3 тысячи долларов.

В свою очередь Донец получил зарплату за декабрь 2019 года в сумме 1 миллион 203 тысячи гривен, что по курсу 24 гривен/доллар составляет 50 тысяч 100 долларов.

Зарплата Евгения Кравцова также выше, чем у Трампа. В 2018 году ежемесячно, в среднем, глава «Укрзализныци» получал около 812 тысяч 400 гривен или 33 тысячи 800 долларов.

Смелянский также признался, что получил в декабре 2019 года зарплату в 1 миллион 24 тысячи гривен или 42 тысячи 600 долларов.

Александр Донец Евгений Кравцов Игорь Смелянский

Отмечается, что украинские чиновники, в отличие от Трампа, могут иметь надбавки, премии и отпускные, поэтому уровень их зарплат может меняться в зависимости от месяца.