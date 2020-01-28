В Днепре выставили на продажу бывшую резиденцию Брежнева

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«Приватбанк» выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра, включающий историческое здание, известное как «дом Брежнева» – в нем размещалась резиденция генсека КПСС.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на СЕТАМ.

На торги выставлена половина комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5,6 тысячи кв.м. Стартовая цена лота – 98 миллионов гривен. Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля.

В СЕТАМ отмечают, что лот является очень привлекательной инвестицией, и ожидают, что на него будет спрос среди бизнесменов.

Напомним, ранее сообщалось, что большую часть территории и имущества «Николаевского судостроительного завода» выставят на торги.

Вадим Богданов

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