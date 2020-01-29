Николаевские патрульные объявили о наборе новых сотрудников – кандидатам обещают соцпакет

Патрульная полиция Николаевской области объявила о наборе в свои ряды.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Кандидаты в патрульные должны быть гражданами Украины возрастом от 18 до 40 лет с полным средним или высшим образованием. Также у них должно быть водительское удостоверение категории «В» и не должно быть судимости. В патрульной полиции предупредили, что их сотрудники должны быть готовы к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью. Кандидатам в патрульные обещают:

- заработную плату от 10 тысяч гривен; - ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней; - бесплатное обслуживание полицейского и членов его семьи в учреждениях здравоохранения МВД; - компенсацию 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи; - гарантированную материальную помощь в случае повреждения здоровья во время несения службы; - возможность получения высшего образования в университетах системы МВД по государственному заказу; - шанс получить квартиру в лизинг или компенсацию расходов за аренду жилья.

Анкету кандидата можно заполнить по этой ссылке.