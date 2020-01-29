Николаевец возмутился, что на Намыве так отремонтировали переход, что пешеходам приходится идти через лужу

В Николаеве на пешеходном переходе в микрорайоне Намыв так отремонтировали дорогу, что у обочины постоянно образовывается лужа. В итоге пешеходам приходится идти через эту лужу.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал местный житель Игорь.

Переход расположен недалеко от остановки «Сильпо». По словам николаевца, даже после небольшого дождя на пешеходном переходе образовывается лужа. Обойти её невозможно – переход оградили парканом.