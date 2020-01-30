Нардеп от «Слуги народа» заявил, что государство заблокирует «Netflix», если тот не будет платить налоги

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев убежден, что государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект «О медиа» и другие требования по налогообложению, предусмотренные украинским законодательством.

Об этом он сообщил во время общественного обсуждения законопроекта, пишет «Детектор медиа».

- Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий, - сказал он и назвал этот вопрос политическим.

Напомним, в статье 61 законопроекта «О СМИ» говорится:

«Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиасервисами».

Также Никита Потураев напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины – Google, Facebook, Youtube и других.

Напомним, 17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2693 «О медиа».

Новый законодательный акт должен стать комплексным документом, который придет на смену нескольким медийным законам: о телевидении и радиовещании, о печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине, об информационных агентствах, о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, о государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов, о порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине. Еще ранее Потураев анонсировал закон, по которому будут определять, какой сайт является СМИ, а какой - нет.