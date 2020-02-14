Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко через суд требует выплатить премию «за победу над «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко добивается выплаты ему премии «за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже через суд.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «UA:Первый», передает «Новое время».

Соответствующий иск он подал в Печерский райсуд Киева.

«Я требую выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору — выплаты зарплаты. Эта премия — это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года — ред.)», — сказал он.

Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».

Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны.

«А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов — это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе — это 10 миллиардов долларов», — добавил Витренко.

Таким образом по подсчетам Витренко, каждый украинец при разделе этих средств получит по 6 тысяч гривен на человека или 16 тысяч гривен на семью.

Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что в руководстве страны не ответили на данное предложение.

Витренко добавил, что считает премию заслуженной, и призвал власть публично признать обоснованность ее выплаты.

Отметим, что в 2018 году набсовет «Нафтогаза» одобрил выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиардов долларов). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев получил 7,9 миллионов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко — 6 миллионов долларов.