Заводы Укрспирта продадут через Prozorro, — Минэкономики

В правительстве сообщили, что спиртовые заводы Укрспирта в ходе приватизации будут продавать частным инвесторам через электронные аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

- Фонд госимущества готовит предприятия к продаже. Продает их через аукционы на ProZorro.Продажи, — сообщил министр.

По его словам, план приватизации украинских спиртовых заводов утвердил профильный комитет Верховной Рады. Первыми продадут те спиртовые заводы, которые имеют все зарегистрированные активы и зарегистрированное имущество.

- Отрасль должна стать частной, как во всем мире. Наша задача — обеспечить прозрачность. Мы это уже делаем, — заявил Милованов.

Напомним, ранее Минэкономики сообщало, что из 35 заводов 20 предприятий «Укрспирта» не способны производить спирт.