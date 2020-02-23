«Укрзалізниця» назвала самые убыточные сообщения, среди которых «Ивано-Франковск – Николаев»

По итогам года, самым прибыльным поездом международного сообщения был «Киев-Москва», внутреннего – «Киев-Одесса».

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу «Укрзалізниці»

В 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 млн грн и 95,7 млн грн соответственно.

В сообщении отмечают, что в поезде «Киев-Москва» в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530. В поезде «Кривой Рог-Москва» из 173 050 мест реализовали 141 708.

Третьим по прибыльности оказался «Одесса – Москва» с 54,9 млн грн (116 146 из 140 518 мест), четвертым – «Одесса-Перемышль» с 22,2 млн грн (80 298 из 106 392 мест), пятым – «Киев-Санкт-Петербург» с 16 млн грн (33 081 из 57 432 мест).

Самыми убыточными признаны «Хмельницкий – Москва» с убытком 4,5 млн грн (продано 54 656 из 91 767 мест) и «Львов-Перемышль» с 3 млн грн (продано 15 580 из 30 816 мест).

По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:

- «Киев – Одесса» - 74,5 млн (продано 387 177 из 427 104 мест), - «Киев – Львов» - 56 млн (продано 333 313 из 392 582), - «Днипро – Киев» - 55,7 млн (продано 383 520 из 407 996 мест), - «Харьков – Киев» - 47,4 млн (мест 325 237 из 385 362 мест), - «Киев – Запорожье» с 33,7 млн (мест 197 065 из 220 712 мест).

Самыми убыточными были:

- «Львов – Бахмут» - убыток 275,5 млн (продано 367 711 из 416 828 мест), - «Ужгород – Лисичанск» - 260,3 млн (457 167 из 459 622 мест), - «Мариуполь – Львов» - 217,1 млн (422 265 из 449 994 мест), - «Ивано-Франковск – Николаев» - 209,1 млн (396 589 из 429 437 мест), - «Киев – Рахов» - 189,6 млн (502 835 из 548 456 мест).

При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 млрд.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» объявила тендер на электрификацию участка железной дороги Долинская-Николаев.