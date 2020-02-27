В США украинца признали виновным в краже более $10 миллионов у Microsoft

Гражданин Украины Владимир Квашук, проживающий в американском городе Рентон (штат Вашингтон), был признан виновным в краже более $10 миллионов у компании Microsoft.

Об этом пишет Лига, со ссылкой на Geekwire.

Он работал на Microsoft в США сперва в качестве контрактного служащего, а в августе 2016 года был принят в штат. Его карьера в компании завершилась увольнением в июне 2018 года.

Квашук, по информации Минюста США, был осужден за 18 уголовных преступлений. Среди них пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями.

Его уволили из Microsoft сразу после выявления его преступной деятельности. Он был арестован в июле 2019 года и оставшееся до вынесения приговора время находился под стражей. В течение этого времени он не признавал свою вину в совершенных им преступлениях, утверждая, что «работал над специальным проектом в интересах компании».

Финальное слушание по делу длилось пять дней. Прокуроры не поверили словам Квашука, назвав все его доводы в пользу своей невиновности «домом лжи». Присяжные тоже не приняли его версию произошедшего. По словам представителей органов власти, Квашук «обокрал не только Microsoft, но правительство США», скрывая свой мошеннический доход и подавая ложные налоговые декларации.

На момент ареста летом 2019 года программисту грозил 20-летний тюремный срок и штраф в размере $250 000. В итоговом приговоре штраф упомянут не был.

Ранее сообщалось, что николаевец покупал похищенные банковские данные иностранцев и за их счет делал покупки за границей – потом он перепродавал товар в Украине.