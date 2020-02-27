В Украине выдали льготных кредитов на развитие бизнеса на ₴30 миллионов, - Минэкономики

Украинские банки выдали льготных кредитов под 5-7-9% годовых на создание и развитие малого бизнеса на общую сумму 30 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

«Уже более 30 миллионов гривен для развития существующего бизнеса и начала новых получили предприниматели», - заявил министр.

По его словам, программа льготных кредитов не только предоставляет шанс предпринимателю привлечь дешевые средства на начало бизнеса, но и позволит тем украинском, не прошедшие отбор в банках, получить необходимые навыки для начала собственного дела.

«Эта программа не только о деньгах, но и об обучении, консультации и экспертную помощь для бизнес - как стать «на ноги» с помощью государства», - добавил Милованов.

Напомним, что в начале февраля в Украине стартовала государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%», введенная по инициативе Президента Украины и Премьер-министра Украины.