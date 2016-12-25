Николаевская телекомпания «Норма» уже сообщила, что в новогоднюю ночь отключит около двадцати пяти телеканалов

Телекомпания «Норма» предупредила своих абонентов о том, что в новогоднюю ночь будет отключен ряд телеканалов, за вещание которых их владельцы уже потребовали дополнительную плату.

Об этом идет речь в объявлении на официальном сайте ТРК "Норма".

"1 января 2017 года в Украине вступает в силу закон №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)», принятый Верховной Радой Украины и подписанный Президентом Украины 6 ноября 2016 года, по которому медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения оплату за вещание украинских телеканалов в их сетях", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в компании сообщили, что с января 2017 года в 00 часов 00 минут ряд телеканалов будут выключены в кабельной сети телекомпании «Норма».

Компания, помимо прочего, приводит список телеканалов, потребовавших оплату за вещание (телеканалы по одному не продаются, только пакетами): Пакет каналов «1+1 Media» (владелец Коломойский И.В.) 6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюс Плюс», «Униан ТВ», «Бигуди»; Пакет каналов «StarLight Media» (владелец Пинчук В.М.) 6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1», «М2»; Пакет каналов «Медиа Группа Украина» (владелец Ахметов Р.Л.) 3 канала: «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV»; Пакет каналов «Inter Media Group» (владельцы Фирташ Д.В., Лёвочкин С.В.) 9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-Фильм», «К1», «К2», «Zoom», «EuroNews», «5 канал» (владелец Порошенко П.А.).